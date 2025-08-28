BOYS AND MENのンバー・平松賢人が、8月27日に日本クラウンからメジャーデビューし、デビューシングル「メラメラ」のMVを公開した。◆「メラメラ」MV「メラメラ」は、暑い夏にぴったりな勢いのある80年代歌謡曲を連想させるアップチューン。MVは、平松が情熱的なダンスと様々な表情で魅了するエネルギッシュな作品に仕上がっている。振付を覚えて是非一緒に踊ってほしい。メジャーデビューシングル「メラメラ」2025年8月27日(水)リ