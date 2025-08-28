自然食研は8月27日、「肝臓に最も負担をかけるお酒の種類」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年8月15日〜8月18日、週に1回以上飲酒する20〜60代の男女546人および内科医530人の計1,076人を対象に、インターネットで行われた。○夏に飲みたいシチュエーションとお酒の種類シチュエーション別 夏に飲みたいお酒ランキングシチュエーション別 夏に飲みたいお酒ランキングビールはすべてのシチュエーションで圧倒的な支持を集