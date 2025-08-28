日本時間午後９時半に４－６月期の米国内総生産（ＧＤＰ）改定値が発表される。大方の予想は前期比年率換算３．１％増となっており、速報値の同３．０％増から上方修正されるとみられている。米貿易統計で、４－６月に純輸出のマイナスは１－３月の半分以下になっている。ＧＤＰの押し下げ要因となる純輸出マイナスの著しい改善の影響で４－６月期の米ＧＤＰ改定値が予想を上回る結果になるようであれば