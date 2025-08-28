テクニカルポイント 豪ドル/ドル、保ち合い相場続くも、やや下値模索 0.6555ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.6543エンベロープ1%上限（10日間） 0.6520一目均衡表・基準線 0.6520一目均衡表・雲（上限） 0.6506現値 0.6499一目均衡表・雲（下限） 0.648821日移動平均 0.647910日移動平均 0.6475100日移動平均 0.6470一目均衡表・転換線 0.6422ボリンジャーバンド