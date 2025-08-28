元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（37）が27日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）にゲスト出演。出前で頼む好物を明かし驚かせた。「同じものしか食べない」という小嶋。「もう毎日ウーバーイーツ」と食生活を明かした。頼むのは「サラダとか。“発酵”って調べて…」と健康的なメニュー。同じくゲスト出演していたタレントの指原莉乃からハンバーガーなど“ジャンク”なものは食べるのか聞