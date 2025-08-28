堺雅人が主演を務め、井川遥が共演する映画『平場の月』より、儚く過ぎゆくも、かけがえのない瞬間を収めた場面写真17点が解禁された。【写真】堺雅人×井川遥のありふれた日常とかけがえのない瞬間を捉えた『平場の月』場面写真ギャラリー（17点）第32回山本周五郎賞を受賞した朝倉かすみの同名小説を映画第32回山本周五郎賞を受賞した朝倉かすみの同名小説を映画化する本作は、リアルで切ない35年越しの初恋ラブストーリー