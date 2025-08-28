◇女子ゴルフツアーニトリレディース第1日（2025年8月28日北海道・北海道CC大沼C6955ヤード、パー73）今季第24戦が開幕し、永井花奈（28＝ServiceNow）が1イーグル、5バーディーの66をマークし、7アンダーの暫定首位でホールアウトした。14番パー5で魅せた。残り87ヤードから、54度のウエッジで第3打をピン奥約2ヤードにつけてバックスピンで戻してカップイン。今季初イーグルに、「うれしい」と笑みを浮かべた。