歌手の中森明菜（60）が28日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。年末に東京と大阪でディナーショーを行うことを報告した。中森は「とーっても久しぶりのディナーショーを開催します」と報告。「今から緊張しています…大阪にも行きますよ〜」と伝えた。公式サイトでもディナーショー開催の報告がなされ、東京会場は12月23、24、25日、大阪会場は12月29、30日に開催することが明かされた。会場などの詳細は9月17日