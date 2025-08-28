小林製薬は9月4日、医療温熱シート「桐灰 首ラクホットン」(オープン価格)を全国で発売する。「桐灰 首ラクホットン」(オープン価格)スマートフォンを使用する際の前傾姿勢による「スマホ首」は、首周りの筋肉に負担をかけ、「首のコリ」や「痛み」などの不調へとつながる可能性がある。同社調査によると、20〜69歳男女の約55%以上が「1年以内に首のコリ・痛みを感じている」ことが明らかになり、これを人口換算すると4140万人に及