参院選で国政政党となった「チームみらい」の安野貴博参院議員が２８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、自民党の森山裕幹事長と会談したことに言及した。安野氏はこの日、東京・永田町の自民党本部を訪れ、森山氏と会談した。平将明デジタル相が同席し、会談後には一斉に「自民党が連携模索か」と報じられた。安野氏はＸを更新し、「会派入りとかの話はしていませんが、ご挨拶とチームみらいの紹介をしてきました！」とポスト