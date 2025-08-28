メッセンジャーの黒田有（55）が28日、カンテレの情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では、神戸市中央区のマンションで住人の会社員女性が刺され死亡した事件を取り上げた。殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（35）は、5年前、3年前、そして事件の3日前にも同様のストーカー行為を繰り返していた。谷本容疑者は20年11月に神戸市内で、帰宅する別の20代女性につきまとったとして、県警に県迷