中国が２８日、「北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が９月３日に北京で開催される『中国抗日戦争勝戦８０周年記念行事軍事パレード』に出席する予定」と明らかにした。この日、中国の洪磊外務次官は「中国人民抗日戦争および世界反ファシスト戦争勝利８０周年（戦勝節８０周年）記念活動」準備状況ブリーフィングで「習近平主席の招請で２６人の外国国家元首および政府首脳が記念活動に出席する」とし、金正恩委員長を