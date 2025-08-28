モンブランは2025年9月1日(月)から11月9日(日)の期間、レザーキャンペーンを開催します。 モンブラン「レザーキャンペーン」  【店舗名／開催期間】・モンブラン 銀座本店9月1日(月)―9月15日(月・祝)・高島屋京都店9月1日(月)―9月15日(月・祝)・阪急メンズ東京店9月17日(水)―9月28日(日)・日本橋三越本店9月17日(水)―9月28日(日)・大阪高島屋店9月17日(水)―9月28日(日)・日本橋高島屋店9月30日(火