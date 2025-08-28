「ＤｅＮＡ−阪神」（２８日、横浜スタジアム）２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ初先発し、初勝利を挙げた育成ドラフト３位の阪神・早川太貴投手（２５）＝くふうハヤテ＝が一夜明け、反響を明かした。「１００とかは普通にずっと超えてました」と祝福の連絡が絶えず、返信に追われていたという。「すごい応援してくれてたんだなという感じです」と感謝した。両親には電話で直接報告。「すごく喜んでくれてたのでよかった」