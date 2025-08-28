関大の宮本勝浩名誉教授（８０）は２８日、プロ野球・阪神タイガースが２年ぶりに優勝した場合、全国で約１０８４億４５１３万円、関西地域で約９７６億６２万円の経済効果があると試算を発表した。これは２００５年以降の優勝チームでは最大規模であると分析した。２年前の経済効果を関西地域では約８７２億円と発表していた宮本教授は、当時の岡田監督の語録を用いて今回は「アレ」を超えると指摘。（１）観客動員数の増加、