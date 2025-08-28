軟式野球の全国高校選手権第4日は28日、兵庫県の明石トーカロ球場で準決勝が行われ、史上初の4連覇を狙う中京（東海・岐阜）と初優勝を目指すあべの翔学（大阪）が29日の決勝に進んだ。中京は専大北上（東東北・岩手）に1―0で九回サヨナラ勝ち。内野が完封した。あべの翔学はタイブレークの延長十回に勝ち越し、早大学院（東京）に3―2で競り勝った。