東海林さだおさん漫画家の東海林さだおさん（87）が週刊文春で50年以上連載を続けた「タンマ君」が、28日発売号で最終回を迎えた。1968年1月1日号で始まり、連載回数は計2632回だった。週刊文春の竹田聖編集長は「誌面を支え、もり立ててくださった東海林さだお先生とタンマ君に心より感謝申し上げます」とコメント。東海林さんは「半世紀なんて想像もつかなかった。ちょうど終わりどきじゃなかったかなと思います」としている