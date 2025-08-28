第１子妊娠を発表した女優・高畑充希が公の場に姿を見せ、注目を集めている。映画「秒速５センチメートル」（奥山由之監督、１０月１０日公開）に出演する高畑は、２７日に都内で行われた完成報告会に出席。ヒロイン・篠原明里役を演じており、「こんなに美しい物語に参加できたことをうれしく思います」とコメントした。壇上ではミニ丈の黒い衣装姿。靴も黒だが、鮮やかなピンクの靴下がポイントになっている。映画の公式Ｓ