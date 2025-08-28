「ＤｅＮＡ−阪神」（２８日、横浜スタジアム）阪神のニック・ネルソン投手、湯浅京己投手が１軍に合流した。また、石井大智投手が、球場に姿を現さなかった。ネルソンは先月３１日の広島戦（甲子園）で、投手の森に適時打を許すなど１回２失点。翌日に出場選手登録を抹消され、ファームで再調整となっていた。湯浅は１７日に疲労を考慮され、出場選手登録を抹消されていた。間隔を空けた後、ファームでも２試合に登板し、調