ダイバーシティ東京 プラザにて、グローバルボーイズグループ「JO1」とサンリオが共同開発したキャラクター「JOCHUM(ジェオチャム)」 とのコラボレーション企画「JOCHUM×DiverCity Tokyo Plaza」を開催。ハロウィーン衣装に仮装した「JOCHUM」のキャラクターたちが、特別な館内装飾をはじめ館内動画サイネージにも登場するほか、期間中はダイバーシティ東京 プラザだけでしか聞くことができない貴重な館内放送が展開されます。ま