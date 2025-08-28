28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 8144025.8 31450 ２. 日経Ｄインバ 1857237.08600 ３. 楽天Ｗブル 1270161.9 37270 ４. 日経ベア２ 1259264.5 211.0