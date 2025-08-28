【北京＝東慶一郎】中国政府は２８日、９月３日に北京で行う軍事パレードを含む「抗日戦争勝利８０年」の記念行事に鳩山由紀夫元首相が出席すると発表した。２０１５年の「抗日戦勝７０年」記念行事には、村山富市元首相が招かれて訪中したが、体調不良のためホテルで終日静養し、当日の行事には参加しなかった。