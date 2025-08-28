青森県青森市でペットショップから脱走した体長3メートルのヘビが近くの民家で見つかり確保されました。見つかったのは青森市古川1丁目のペットショップ「小どうぶつの森ホーさんの家」から逃げ出したヘビです。体長3メートルのパプアンパイソンという種類で毒はなく、いまはペットショップでおりに2重に鍵をかけて管理されています。ヘビは今月4日から5日にかけてペットショップの水槽から逃げ出し、行方がわからなくなっていまし