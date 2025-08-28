今年6月、SNSで知り合った愛知県内に住む8歳の女の子に対し、わいせつ目的で会うことを求めたとして、東京都に住む49歳の男が逮捕されました。面会要求の疑いで逮捕されたのは、東京都に住む小浜拓哉容疑者（49）です。警察によりますと、小浜容疑者は、今年6月、SNSで知り合った愛知県内に住む8歳の女の子に対し、拒まれたにもかかわらず、わいせつ目的で、「ないしょで会いたいよ」「会えるの？」とメッセージを送り、直接会うこ