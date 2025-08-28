海外からの観光客にも日本の銭湯を楽しんでもらおうと28日、都内で、「インバウンド対応モデル」という銭湯が公開されました。「インバウンド対応モデル」として公開された台東区東上野の創業73年の銭湯には、券売機の表示や入浴方法を説明する張り紙などに、英語のほか中国語や韓国語も表記されています。都内の銭湯数は15年前と比べて半分近くまで減少していますが、東京都は銭湯の魅力を国内外に発信し、観光客を呼び込むキャン