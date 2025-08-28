８月28日、日本サッカー協会は、９月６日にオークランドでメキシコ代表、９日にコロンバスでアメリカ代表と対戦する日本代表のメンバー25人を発表した。その発表会見で、森保一監督がその２試合の開催地となるアメリカのメジャーリーグで活躍するロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平について言及。野球とサッカーは何かと比較されるケースが少なくないなか、こうコメントした。「大谷さんは日本国民に夢と希望を与えている素晴