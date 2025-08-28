ベトジェットエアは、大阪/関西〜ニャチャン線で年末年始にチャーター便を運航する。大阪/関西発が12月29日、ニャチャン発が2026年1月2日の1往復を運航する。通常は乗り継ぎ便となるものの、直行便では約6時間に短縮される。ツアー商品はエイチ・アイ・エス（HIS）が販売している。往復受託手荷物20キロまでと機内食が付帯する。旅行代金は239,000円から。ツアーデスクも設ける。■ダイヤVJ大阪/関西（09：00〜11：00）〜ニャチ