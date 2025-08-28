【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２７日（日本時間２８日）、本拠地でのレッズ戦に先発投手兼１番指名打者で出場し、投手としては復帰後最長の５回を投げて２安打１失点、９奪三振で、エンゼルス時代の２０２３年８月９日以来、７４９日ぶりの勝利を挙げた。通算３９勝目。打者としては四回にチーム初安打となる右前打を放って５打数１安打だった。スコアは５―１だった。右肘の靱帯（じんたい）