ZARDが、2026年2月に大阪、東京にて開催するデビュー35周年記念ライブ『ZARD “What a beautiful memory ～forever moment～”』の詳細を発表した。 （関連：劇場版『コナン』主題歌、ZARD「夏を待つセイル(帆)のように」から20年B'z、倉木麻衣……初期主題歌振り返り） 同公演では、坂井泉水の歌声と映像、バンドによる生演奏がシンクロし、公演タイトル『What a beautiful memory ～forever mom