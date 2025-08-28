九州電力玄海原発（奥）が立地する佐賀県玄海町＝6月原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定に向けた文献調査が進む佐賀県玄海町が、2025年度分の交付金10億円を新たな防災拠点の整備費に充てる方針を固めたことが28日、町への取材で分かった。9月の定例町議会に関連議案を提出する方針。町は、災害対策本部や応援部隊の執務スペースとして3階建ての拠点を設計中で、この整備費に充てる。28年度の供用