NHKは28日、総合で9月3日放送の「クローズアップ現代」（月〜水曜午後7時30分）に、元日本テレビアナウンサーで、同大ハリス理化学研究所専任研究所員の桝太一氏（43）が、スタジオゲストとして出演すると発表した。「世界が注目”海藻パワー“大国ニッポンが持つ可能性は？（仮）」と題し、世界が注目する“海藻パワー”その知られざる魅力に迫る。番組では、世界の熱い視線が注がれている海藻を特集。世界銀行が「海藻養殖市場