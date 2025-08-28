ロックバンド、HOUND DOGのベーシストとして知られるミュージシャンの鮫島秀樹（70）が28日、ブログを更新。左変形性股関節症の手術のため入院したことを報告した。鮫島は28日、「昨日入院して、今日が左変形性股関節症の手術になります」と伝えた。「右股関節は8年前に手術して楽になりました」と明かして、「今回の手術で長年の脚の痛みから卒業出来ます！」と期待をふくらませた。「ゴッドハンドこ整形外科の院長先生に託します