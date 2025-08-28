お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（48）が28日、都内で、総合プロデュースを務めるアイドルフェス「クロフェス2025」のプレス発表会に登壇した。6回目を迎える25年は9月13日から15日まで、東京・江東区の海の森水上競技場で開催する。3日間で約250組のアイドルがパフォーマンスを披露する他、日替わりMCによるステージ企画を予定。「ジパングステージ」として全国のご当地アイドル47組も集結する。クロちゃんは「クロフェ