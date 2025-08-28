エポック社は、シルバニアファミリー40周年事業の一環として、老舗ショコラトリーブランド「DelReY」との初のコラボレーション商品を、デルレイ・ジャパンから11月1日に発売する。【写真】リボンがキュート！かわいすぎるショコラボックスデルレイのアイコンでもあるダイヤモンド型のショコラと、オリジナルドレスのショコラウサギの赤ちゃん（クレム）のセット。シルバニアファミリーのために作られたオリジナルデザインの2段