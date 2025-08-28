「記念日以外にも贈り物をしたら、彼女が喜んでくれるかもしれない！」と考える人は多いでしょう。だからといってむやみにゴージャスな物をあげても、「なにか裏がある？」と勘違いされてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性238名に聞いたアンケートを参考に「『なんでもない日』に彼女にあげたら喜ばれるプレゼント」をご紹介します。【１】いまどき珍しい分、余計にグッとくる「直筆の手紙」「なにげな