ABEMAは28日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新シーズン『シャッフルアイランド Season6』（毎週木曜後10：00）の最終話を放送する。最終話に先駆けて、番組MCを務めるニューヨーク・屋敷裕政、峯岸みなみ、ゆきぽよ、鈴木福のコメントがそれぞれ到着した。【写真】顔を近づけ…“キス寸前”のフィーナ＆かつよし同番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島