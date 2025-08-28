FNNプライムオンラインの最新調査によれば、「日焼け対策をしている」と答えた人は、全年代を通じて83％にも上ったそうです。なかでも女性は99％と、ほぼ全員が「紫外線カット」に力を入れており、その主な理由は「シミやそばかすを防ぐため」。一方、男性の間でも52％が日焼け止めなどを取り入れており、いまや日焼け対策は男女問わず「やって当たり前」の時代になりつつあります。【漫画】日焼け対策バッチリの幼稚園ママたち、