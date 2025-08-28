「さりげない個性やこだわり」を与えたカスタムカーが新登場日産のグループ会社である日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は2025年8月28日、同日に一部仕様向上（一部改良）を図ったコンパクトカー「ノート」に、新たなカスタムカー（特装車）「AUTECH LINE（オーテックライン）」を設定すると発表しました。NMCではこれまでも、ノートシリーズに「ノートオーラ AUTECH」や「ノート AUTECH CROSSOVER（オーテック クロ