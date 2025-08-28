千葉市若葉区の路上で5月、近くに住む84歳の女性を殺害したとして、殺人などの疑いで家裁送致された中学3年の少年（15）について、千葉家裁は28日までに、観護措置の期間を9月11日まで延長すると決定した。22日付。これで観護措置期間は少年法が定める上限の8週間となる。今後の少年審判で、検察官送致（逆送）や少年院送致などの処分が判断される。事件は5月11日に発生。少年は女性の背中を刺して殺害したとして、翌12日に殺