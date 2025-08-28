ポーズをとるWBO女子スーパーフライ級王者の昼田瑞希＝28日、東京都練馬区15日に米カリフォルニア州で、5度目の防衛を果たした世界ボクシング機構（WBO）女子スーパーフライ級王者の昼田瑞希（三迫）が28日、東京都内の所属ジムで記者会見し、ピンク色のベルトを前に「何度見てもほっとする。試合を映像で振り返り『ああ、良かった』としみじみ感じた」と心境を語った。29歳の昼田はナオミ・カルデナス（メキシコ）に3―0の判