「お客様は神様だろぅ!?」理不尽なクレームを言うお客。この世は右を見ても左を見ても心の寂しい人ばかり…。【漫画】『ニーチェ先生〜コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた〜』を第1回から読む深夜のコンビニでアルバイトしながら就職活動をしている松駒くん。ある日、夜勤バイトにさとり世代の大型新人「ニーチェ先生」こと、仁井智慧（にいともはる）がやってきた！ クセ強なお客にも独自の接客哲学で切れ味鋭い言葉を淡