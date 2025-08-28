生演奏がキホンだから…こんなトラブルも起こります【すごすぎる音楽の図鑑】口伝でしか継承できなかった音楽。世界最古の楽譜はどこに記された？／すごすぎる音楽の図鑑（1）音楽の世界ってこんなに豊かで奥深い！音楽の起源や楽譜の読み方など、意外と知っているようで知らないことって多いですよね。そんな楽器を習っていない子どもや大人でも楽しめるような知識を、日本でいま注目されているピアニスト・指揮者の反田恭平さん