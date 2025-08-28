高知県の酒蔵・酔鯨酒造から、”戦隊モノな日本酒”「酔鯨 純米大吟醸×秘密戦隊ゴレンジャー」が発売されました。とにかくラベルデザイン優勝！1975年にテレビ放送を開始した「秘密戦隊ゴレンジャー」以来、様々な作品が生み出されたスーパー戦隊シリーズは2025年に50周年。スーパー戦隊シリーズと「世界の食卓に酔鯨を！」を掲げて誕生したのが、この日本酒です。「秘密戦隊ゴレンジャー」をモチーフにヒーロー5人を鮮やかにパッ