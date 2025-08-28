【新華社深圳8月28日】中国広東省深圳市で26日夜、深圳経済特区設立45周年を記念するドローンライトショーが行われた。ショーは深圳市民広場と深圳人材公園で同時開催され、市民や観光客はテクノロジーとアートが織り成す光の祭典を楽しんだ。（記者/白瑜、李思佳）