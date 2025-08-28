【モデルプレス＝2025/08/28】Aぇ! groupの小島健と末澤誠也が8月27日、グループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。同月17日に大阪・万博記念公園で行われた音楽フェス「SUMMER SONIC 2025 OSAKA」（以下、サマソニ）に出演した際の思い出を語った。【写真】末澤誠也が「吐きそうだった」サマソニ出演時の様子◆Aぇ! group小島健「サマソニ」出演について語る当