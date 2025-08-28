２５日、鳴沙山・月牙泉風景区で開かれた中医学文化の普及イベントで、来場者を検診する医療従事者（テーブル左側）。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌8月28日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区にある山門広場で25日、中医学（中国伝統医学）文化の普及イベントが開かれた。医療従事者が市民を対象に診療相談や推拿（すいな）、マッサージ、身近な病気のケアなどを無償提供したほか、生薬や中医薬サプリメン