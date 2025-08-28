俳優の船越英一郎が再婚し、子どもが誕生していることが明らかになり、衝撃を与えた。“泥沼離婚”騒動中、船越は新たなパートナーと運命的な出会いをしていたようだ。発端となったのは、8月27日の「女性セブンプラス」の報道。「船越さんが23歳年下で女優の松下萌子さんと再婚し、1歳になる子どもが誕生していると伝えられたのです。2人の交際は、2022年1月の『NEWSポストセブン』で報じられていましたが、2024年に松下さんの