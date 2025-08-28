◇男子ゴルフツアーSansan・KBCオーガスタ第1日（2025年8月28日福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、ツアー通算20勝の石川遼（33＝CASIO）が2イーグル、5バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの66で回り、午前スタート組がホールアウト時点で首位と2打差の2位に入った。1ラウンドで2イーグルを記録するのは22年ANAオープン第3日目以来となった。「イーグルが2つあるから、6（アンダー）っていう数字