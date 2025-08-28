歌手の氷川きよし（47）が28日、自身のインスタグラムを更新。愛犬「ミルク」が体調を崩していることを伝えた。氷川はストーリーズで「昨日は緊急事態」と書き出し、「ミルクが体調壊して病院で頑張ってます」と告白。「高齢だから彼の体力次第。14年子供の様に時には友達のようにパートナーのように生きてきた大事な命」と打ち明けた。現在全国ツアー中の氷川は「大きな仕事になると大変なことが重なって不安になったり動