東京ディズニーシーは2026年4月15日〜2027年3月31日の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"」を開催する。東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"25周年となる今回のアニバーサリーイベントでは、パークのさまざまな"海の魅力"から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」をテーマカラーに、パーク一帯がきらめくジュビリーブルーで彩られる。エントランスの目の前